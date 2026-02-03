En vivo
Blu Radio  / Nación  / Sin protocolo y sin guardia militar fue recibido el presidente Petro en la Casa Blanca

Sin protocolo y sin guardia militar fue recibido el presidente Petro en la Casa Blanca

A diferencia de lo ocurrido con otros líderes latinoamericanos, como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, Trump no salió a recibir personalmente a Petro en el pórtico del Ala Oeste.

