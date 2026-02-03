Primer trino de Petro tras su llegada a la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump

Minutos antes de iniciar la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, el jefe de Estado colombiano publicó un mensaje en la red social X sobre el encuentro, que considera decisivo para la relación bilateral tras un año de desencuentros públicos.

“Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”, afirmó el mandatario colombiano. Petro también señaló que ingresó a la reunión acompañado de su familia “con amor”.

El presidente llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 de la mañana, hora de Washington (misma hora en Bogotá y 15:55 GMT), en un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos, identificado con la bandera de Colombia. A diferencia de lo ocurrido con otros mandatarios, como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei, Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste.

Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios, en un momento en el que Petro se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas programada para el próximo 31 de mayo.



Uno de los ejes centrales de la reunión es el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha incrementado durante el gobierno de Petro, mientras que el presidente colombiano defiende que su política de sustitución de cultivos ilícitos ha tenido resultados positivos.

Antes de salir de la embajada de Colombia en la capital estadounidense rumbo a la Casa Blanca, Petro dio un mensaje junto a su hija, su nuera y su nieta. Allí se refirió al impacto personal y familiar del conflicto y el narcotráfico. “Estamos rodeados de mujeres: mi hija, mi nieta, mi nuera. Estamos repartidos por el mundo, producto de un exilio lamentable de casi todos mis hijos, en gran medida causado por la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente”, afirmó.

El mandatario agregó que su postura no responde a un discurso coyuntural, sino a una trayectoria política marcada por la denuncia de vínculos entre el poder político y el narcotráfico. “Dediqué 15 años de mi vida a debates que algunos de ustedes vieron, y por los cuales el 35 % del Senado terminó en la cárcel por sus nexos con el narcoterrorismo. Fue un poder político entregado a la codicia, y nosotros estamos rescatándolo, porque una Colombia en paz es una Colombia donde prime la belleza y no la codicia”, concluyó.