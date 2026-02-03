En vivo
Blu Radio  / Nación  / Reunión Trump - Petro minuto a minuto: ya inició el encuentro en la Casa Blanca
Reunión Trump - Petro minuto a minuto: ya inició el encuentro en la Casa Blanca

Petro llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 en una camioneta del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia. La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

