Primeras imágenes del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Ya fueron publicadas las primeras imágenes del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, se está desarrollando este martes a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

Es habitual que Trump decida a última hora permitir la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas cuando recibe a un mandatario extranjero, pero por ahora no ha sido así.

Petro y Donald Trump en la Casa Blanca Foto: presidencia

El republicano tampoco salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Petro llegó a la residencia presidencial hacia las 10:55 hora de Washington (misma hora en Bogotá y 15:55 GMT) a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia.



A diferencia de las visitas de alto perfil, el automóvil ingresó por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca, y no se realizó la tradicional guardia de honor militar.

Esta es la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.