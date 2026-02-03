De millonarios a arruinados: estos ocho operadores de criptomonedas perdieron todo

Entre la euforia y el colapso hay, a veces, solo un par de clics. Esa es la conclusión que deja un reciente informe sobre el mercado de criptomonedas, donde ocho operadores de alto perfil pasaron de manejar fortunas millonarias a perder prácticamente todo su capital en cuestión de meses. El detonante común: el uso intensivo de apalancamiento en la plataforma descentralizada Hyperliquid. El estudio, elaborado por la firma de análisis on-chain LookOnChain y difundido por medios especializados, examina una serie de operaciones realizadas entre mediados de 2025 y comienzos de 2026. En ese período, varios ‘traders’ lograron beneficios extraordinarios gracias a estrategias agresivas en futuros perpetuos, pero terminaron siendo liquidados cuando el mercado se movió en su contra. Hyperliquid se ha posicionado como una de las plataformas más atractivas para operadores especulativos.

Ofrece apalancamiento de hasta 40 veces, ausencia de comisiones por transacción y una liquidez considerable. Estas características permiten multiplicar rápidamente las ganancias, aunque también convierten variaciones relativamente pequeñas de precio en amenazas letales para las cuentas más expuestas. Uno de los casos más llamativos es el del operador conocido como BitcoinOG o 1011short. En su mejor momento, llegó a acumular beneficios superiores a los 140 millones de dólares. Sin embargo, una sucesión de movimientos adversos borró esa fortuna y lo dejó con pérdidas estimadas en unos 128 millones. La historia ilustra con crudeza cómo el éxito previo no ofrece protección alguna frente a los riesgos del apalancamiento extremo.Otro ejemplo citado por LookOnChain es el de Low-Stack Degen.

Este ‘trader’ comenzó con apenas 125.000 dólares y consiguió llevar su cuenta hasta casi 43 millones en su punto máximo. Aun así, el desenlace fue igualmente dramático: tras las liquidaciones, terminó con un saldo negativo cercano a los 196.000 dólares. En total, el informe identifica a ocho operadores que atravesaron trayectorias similares, todos con el mismo final abrupto. El contexto del mercado tampoco ayudó. Las pérdidas se produjeron en un escenario de alta volatilidad, marcado por fuertes correcciones en los principales activos digitales.

En una sola jornada se registraron más de 1.500 millones de dólares en liquidaciones, concentradas principalmente en posiciones largas. Bitcóin perdió niveles técnicos relevantes y Ethereum llegó a retroceder cerca de un 10 %, movimientos que resultaron devastadores para quienes operaban con márgenes mínimos de seguridad.A esto se sumó un factor adicional: la menor liquidez típica de los fines de semana, que amplificó la velocidad y la magnitud de las liquidaciones. Según los analistas, esta combinación de precios a la baja y mercados más delgados creó un efecto dominó difícil de frenar. El informe de LookOnChain funciona así como una advertencia clara para la comunidad cripto.



Si bien las plataformas con alto apalancamiento prometen rendimientos espectaculares, también esconden riesgos capaces de borrar en horas lo que tomó meses o años construir. La historia de estos ocho operadores recuerda que, en el ecosistema de las criptomonedas, la frontera entre el éxito y la ruina sigue siendo extremadamente frágil.