En Huila 26 municipios registran emergencias por las lluvias

En el más reciente reporte oficial entregado por los organismos de socorro, a 26 aumenta el número de municipios afectados por las fuertes lluvias que se han registrado en todo el departamento.

Asimismo, las lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en los municipios de Rivera, Gigante, Baraya, Algeciras, Neiva, Íquira, Campoalegre y Garzón. En lo corrido del 2026, se han registrado más de 90 emergencias en el Huila, con más de 50 familias afectadas, 22 viviendas rurales y urbanas averiadas, más de 100 vías colapsadas y tres sedes educativas con afectaciones.

“Tenemos ocho municipios que han presentado emergencias por las lluvias de las últimas horas, tenemos al municipio de Rivera, Baraya, Algeciras, Baraya, Íquira, Garzón, todos estos municipios han tenido afectaciones en vías rurales por derrumbes y en lo que va del 2026 tenemos 26 municipios que han presentado emergencias por esta temporada atípica de lluvias” explicó Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Atención de Desastres en el Huila.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Gestión de Riesgo, ocho municipios se encuentran en alerta roja y 22 están en alerta naranja por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.



Apertura de compuertas Embalse de Betania

Entre tanto, la empresa Enel Colombia, hizo apertura de las compuertas de la central hidroeléctrica de Betania como medida preventiva ante los altos niveles de los ríos Páez y Magdalena y recomiendan a los pobladores aguas abajo del río Magdalena, evitar la pesca artesanal, deporte acuático y estar atentos ante cualquier eventualidad.



En efecto, Enel Colombia, explicó que la apertura de las compuertas obedece a que el embalse de Betania tiene niveles superiores al 93% “si bien esta acción no representa un riesgo para la comunidad, y, por el contrario, permite amortiguar las crecientes de los ríos, a través de la regulación del nivel del embalse, y mitigar posibles emergencias” aclaró Enel en un comunicado oficial.

Por último, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado urgente a los municipios de Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Villavieja y Yaguará, para que adopten medidas preventivas inmediatas, refuercen el seguimiento permanente y brinden acompañamiento directo a las comunidades potencialmente expuestas.