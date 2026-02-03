En vivo
Judicial  / Sin atención médica por más de un año: Corte Constitucional cuestionó rechazo de tutela de un preso

Sin atención médica por más de un año: Corte Constitucional cuestionó rechazo de tutela de un preso

La Corte Constitucional se pronunció sobre los casos en los cuales los jueces pueden rechazar una tutela y recordó el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad.

