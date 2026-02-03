Acusan a diez hombres de drogar y abusar de un menor de cinco años: su padre estaría involucrado

Las autoridades investigan uno de los casos más graves de violencia sexual infantil registrados recientemente. El caso ha generado conmoción la presunta implicación de varios adultos en un entorno de consumo de drogas con fines sexuales, así como por el papel que habría desempeñado el propio padre de la víctima, un niño de apenas cinco años.

La justicia francesa imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, al que le habían suministrado drogas previamente, informó este martes la fiscalía.

La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta "chemsex" --consumo de drogas con fines sexuales-- la noche anterior en Lille, en el norte de Francia, según la fiscalía local.

La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen "violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos".



El padre estaría involucrado

Posterior a la entrada en vigencia de la investigación de los hechos, diez hombres fueron imputados y serán investigados para esclarecer lo sucedido, sin embargo, la fecha no está especificada.



El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.

El padre del niño lo "puso en contacto con hombres adultos" y sufrió esa noche "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas", indicó el ministerio público en un comunicado.

Uno de los principales sospechosos se quitó la vida mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.

El padre del niño, por su parte, fue imputado por "agresión sexual incestuosa" y "complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo", según esta fuente.

El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.