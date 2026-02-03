En vivo
Mundo  / Acusan a diez hombres de drogar y abusar de un menor de cinco años: su padre estaría involucrado

Acusan a diez hombres de drogar y abusar de un menor de cinco años: su padre estaría involucrado

La investigación se adelanta desde 2024, luego de que se recibieran múltiples denuncias de una inusual fiesta que involucraría a menores de edad.

