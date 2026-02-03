Primeras declaraciones de Trump tras reunión con Petro en la Casa Blanca: "No me sentí insultado"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Detalle de Donald Trump a Gustavo Petro Foto: X @petrogustavo

Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

"Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.



"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.

El propio Petro dijo hoy en una rueda de prensa posterior que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".

Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

La cita se producido tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas.

Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.