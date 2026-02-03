Es importante que Petro lograra reunión con Trump y que este le haya dado el honor: Fundación McCain

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro histórico de alto nivel en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La reunión, que contó con la participación de la "plana mayor" de la administración Trump, marca un intento por restablecer la alianza estratégica entre ambos países, enfocándose en temas críticos como el narcotráfico, la influencia extranjera y las garantías democráticas para 2026.

A diferencia de otras visitas de Estado, el presidente Petro no fue recibido con guardia de honor ni entró por el pórtico norte, ingresando en cambio por un acceso ejecutivo. Aunque esto rompió el protocolo tradicional, expertos señalan que pudo deberse a condiciones climáticas (hielo en Washington) y que la importancia real radica en los asistentes al Salón Oval.

Pedro Pisano, director ejecutivo de la Fundación McCain, habló en Mañanas Blu sobre la histórica reunión en el Salón Oval entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

"Creo que es una reunión muy importante, de muy alto nivel, y es histórica por lo que está pasando ahorita en Colombia, en el mundo. Es muy importante que Petro haya logrado la reunión y que Trump le haya dado este honor", indicó Pisano.



Sobre la agenda técnica: drogas e influencias externas

Pisano explica qué espera la administración Trump para considerar a Colombia un aliado útil.



"Lo que estamos tratando es de resarcir la relación con toda la junta de relaciones exteriores. Trump lo que necesita es que no haya cocaína producida en Colombia y que China, con el metro de Bogotá, por ejemplo, y Rusia no tengan influencia en el hemisferio", manifestó.



Sobre la lucha antinarcóticos

"Sería muy importante que la interdicción de drogas se vuelva a repensar esas cosas frente a la certificación de Colombia con las drogas", dijo.

Escuche la entrevista aquí: