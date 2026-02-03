Primeras declaraciones del presidente Petro tras su encuentro con Donald Trump

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió varios trinos tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Mostró el recorrido que hizo por el corredor de los presidentes, el regalo que recibió y la dedicatoria escrita en un libro.

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?... pic.twitter.com/R6ti5e9zzK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Luego, el presidente Petro compartió una foto del regalo que recibió por parte de Trump que, incluso, tiene un mensaje para Colombia. "Gustavo, a great honor. I love Colombia (Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia)", escribió el mandatario estadounidense en el detalle.

Detalle de Donald Trump a Gustavo Petro Foto: X @petrogustavo

La cita comenzó pasadas las 11:00 a.m., momento en el que el vehículo oficial del jefe de Estado colombiano arribó a la residencia presidencial en Washington. Según confirmaron fuentes oficiales, el diálogo se prolongó por poco más de una hora, tiempo en el cual Petro y Trump abordaron temas de la agenda común en un escenario de alta expectativa diplomática



A pesar de la relevancia del evento, la discreción fue la nota predominante. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que la iniciativa partió directamente del Ejecutivo estadounidense: ‘Por eso el presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció que viniera acá para que conversaran juntos’.