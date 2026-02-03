Así fue la reunión entre Petro y Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 3 de febrero de 2026:
- Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, y Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo Electoral, hablaron sobre el futuro de la Colombia Humana.
- Luis Gilberto Murillo, excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, sse pronunció sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
- Pedro Pizano, director de programas de Democracia Global McCain, habló de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
