En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cerca de 15.000 estudiantes en el Urabá están semiescolarizados por las fuertes lluvias

Cerca de 15.000 estudiantes en el Urabá están semiescolarizados por las fuertes lluvias

Solo en municipios como Arboletes y San Juan de Urabá son más de 10.000 menores de edad que no han podido ir a sus aulas por los fuertes aguaceros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad