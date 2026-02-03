Cerca de 15.000 estudiantes en el Urabá están semiescolarizados por las fuertes lluvias

La preocupación en Antioquia no solo radica en daños en vías o cultivos que han provocado las lluvias en subregiones como el Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, sino en que hay miles de menores de edad que no pueden asistir a sus clases normales debido a daños en las instituciones educativas o, incluso, imposibilidades de salir de sus viviendas por el alto nivel del agua.

Según la Gobernación de Antioquia los afectados están en el Urabá antioqueño donde están perjudicados 5.400 estudiantes en Arboletes, 5.720 niños y niñas en San Juan de Urabá, 2.089 menores de edad en Necoclí, 1.503 estudiantes en San Pedro de Urabá y 213 niños en Vigía del Fuerte, todos ellos en modalidad de semiescolaridad aprobada por la Secretaría de Educación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que se le está haciendo un seguimiento especial a esta situación para que se pueda habilitar el regreso de los menores a las instituciones educativas lo más pronto posible.

"En todos los sedes educativas de estos municipios que estamos, repito, asentados en la ruralidad, se suspendieron las clases. Están, digamos, haciendo una valoración rápida, ver cuáles pueden retornar oportunamente al servicio educativo o cuáles necesitan una evacuación definitiva", mencionó el mandatario.



Las autoridades departamentales hicieron claridad de que estos cerca de 15.000 menores de edad no están desescolarizados, sino que se están implementando diferentes estrategias para que desde sus viviendas puedan seguir con su proceso de formación mientras que se permite su regreso a las sedes educativas que en muchos casos permanecen inundadas.

De momento, se espera que los menores de edad afectados sigan aumentando con el paso de las horas pues en el departamento no ha dejado de llover y se empiezan a conocer más emergencias en municipios como Turbo, El Bagre o Urrao.