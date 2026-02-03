En vivo
Alerta por emergencias invernales: Defensoría pide respuestas inmediatas del Gobierno

La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales a raíz del aumento de las lluvias en el país durante el inicio de 2026 y pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales una respuesta inmediata.

