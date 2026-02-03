Alerta por emergencias invernales: Defensoría pide respuestas inmediatas del Gobierno

Inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales han marcado el inicio del año en distintas regiones de Colombia, dejando viviendas averiadas, cultivos arruinados, ganadería afectada y graves daños en la infraestructura vial y de servicios.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas situaciones han generado confinamiento, aislamiento e incomunicación de comunidades, lo que representa riesgos directos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

Los departamentos de Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca figuran entre los más afectados, aunque también se registran impactos significativos en Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca. Las afectaciones han golpeado de manera directa las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las comunidades, especialmente en zonas rurales.

“Lo que está ocurriendo es consecuencia de falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de áreas de riesgo, la degradación de los ecosistemas, entre otros factores”, asegura la Defensoría en un comunicado.



En ese contexto, la entidad recordó a alcaldes, gobernadores y autoridades de gestión del riesgo su obligación constitucional y legal de fortalecer los planes de prevención y mitigación, activar oportunamente los comités de gestión del riesgo y garantizar una atención integral, priorizando a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

La entidad pidió con urgencia la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias para asegurar la entrega de asistencia y ayuda humanitaria, así como la realización de una caracterización rigurosa de las personas afectadas, que permita solicitar apoyo a otros niveles territoriales cuando se superen las capacidades locales.

La Defensoría insistió en que los albergues deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y responder a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+.

Además, recomendó implementar rutas de protección integral para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores durante la atención de las emergencias.

Finalmente, la Defensoría instó al Gobierno nacional a fortalecer el acompañamiento técnico, financiero y operativo a las entidades territoriales, y a avanzar tanto en medidas inmediatas de prevención y reducción del riesgo como en soluciones estructurales de ordenamiento territorial y restauración de ecosistemas, con el fin de reducir la recurrencia de este tipo de emergencias.