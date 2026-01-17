En vivo
Estado recuperó hacienda Virgen del Cobre en Necoclí, ligada a paramilitares: pasó a 120 familias

Son 1.100 hectáreas de tierra que estaban siendo ocupadas ilegalmente por un empresario que no le pagaba ni un peso al Estado y ahora fue entregado a campesinos víctimas del conflicto en el Urabá.

