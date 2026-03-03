Lista de estrenos de HBO Max: 'Anaconda' lidera nuevas series y películas

Mes a mes las plataformas de streaming actualizan su catálogo sea Netflix, Disney Plus o en este caso HBO Max, que ya dio a conocer la lista de estrenos que tendrá en este mes de marzo de 2026 para sumar nuevo contenido.
En esta ocasión la película ‘Anaconda’ llega como la protagonista. La cinta cuenta la historia de ‘Doug McCallister’ y ‘Griffen Jr’ por la selva del Amazonas en donde combatirán con el reptil más peligroso en toda la Tierra, pero aún peor de lo que por años contaban las leyendas.
Lista de estrenos de HBO Max este marzo de 2026
Series
- DFT St. Louis – Ya disponible
- Rooster – 8 de marzo
- The Comeback, temporada 3 – 22 de marzo
- Máxima, temporada 2 – 19 de marzo
Animación adulta
- La huella del oro – 16 de marzo
Películas
- Matar, vengar, repetir – 6 de marzo
- Alien: Romulus – 6 de marzo
- El planeta de los simios: Nuevo reino – 13 de marzo
- Uno: Entre el oro y la muerte – 20 de marzo
- Anaconda – 27 de marzo
Documentales y docuseries
- Sobre esta piel, temporada 2 – 5 de marzo
- Los asesinos de Colosio – marzo
- Desnuda en las redes: La verdad de Rose Leonel – 10 de marzo
- Boom Box: Beats and Betrayal – 26 de marzo
- Chris Fleming en vivo desde el Cadillac Palace – 6 de marzo
- Men of War – 24 de marzo
- Cuando el mal se disfraza, temporada 11 – 10 de marzo
Eventos en vivo
- Oscars® – 15 de marzo (en vivo desde las 5:00 p. m.)
Deportes en vivo
NBA 2025-2026
- Partidos: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo.
Más series
- El Chapulín Colorado, temporada 7 – 4 de marzo
- El Chavo del Ocho, temporadas 4 a 7 – 4, 11, 18 y 25 de marzo
- Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí – 4 de marzo
- Privilegios – 27 de marzo
- El infierno de las mujeres – 6 de marzo
- Mira, Life After Divorce – 13 de marzo
Más películas
- Historia de lo nuestro – 4 de marzo
- A la mala – 4 de marzo
- Alien – 4 de marzo
- Aliens – 4 de marzo
- El intermediario – 6 de marzo
- Supergirl (1984) – 11 de marzo
- Nuevo orden – 11 de marzo
- El planeta de los simios: Confrontación – 11 de marzo
- El planeta de los simios: La guerra – 11 de marzo
- El plan del asesino – 13 de marzo
- Las chicas de Wall – 13 de marzo
- Bajo amenaza – 18 de marzo
- Desde adentro – 18 de marzo
- El otro hermano – 18 de marzo
- ¡Ay, hola! – 20 de marzo
- Perfectos desconocidos – 20 de marzo
- Los violentos años veinte – 25 de marzo
- El águila de la legión perdida – 25 de marzo
Novelas
- Yargi: Secretos de familia, temporada 3 – 16 de marzo
Realities
- Mi vida con Tourette, temporada 2 – 3 de marzo
- Los ojos de la ley, temporada 2 – 7 de marzo
- Como en casa, temporada 7 – 18 de marzo
- Extraídos, temporada 2 – 23 de marzo
- Mirada policial, temporada 6 – 24 de marzo
Contenido infantil
- Las chicas superpoderosas: La película – 4 de marzo
- El mundo (sin filtro) de Any Malu – 23 de marzo