Lista de estrenos de HBO Max: 'Anaconda' lidera nuevas series y películas

Mes a mes las plataformas de streaming actualizan su catálogo sea Netflix, Disney Plus o en este caso HBO Max, que ya dio a conocer la lista de estrenos que tendrá en este mes de marzo de 2026 para sumar nuevo contenido.

En esta ocasión la película ‘Anaconda’ llega como la protagonista. La cinta cuenta la historia de ‘Doug McCallister’ y ‘Griffen Jr’ por la selva del Amazonas en donde combatirán con el reptil más peligroso en toda la Tierra, pero aún peor de lo que por años contaban las leyendas.

Lista de estrenos de HBO Max este marzo de 2026

Series



DFT St. Louis – Ya disponible

– Ya disponible Rooster – 8 de marzo

– 8 de marzo The Comeback, temporada 3 – 22 de marzo

– 22 de marzo Máxima, temporada 2 – 19 de marzo

Animación adulta



La huella del oro – 16 de marzo

Películas



Matar, vengar, repetir – 6 de marzo

– 6 de marzo Alien: Romulus – 6 de marzo

– 6 de marzo El planeta de los simios: Nuevo reino – 13 de marzo

– 13 de marzo Uno: Entre el oro y la muerte – 20 de marzo

– 20 de marzo Anaconda – 27 de marzo

Documentales y docuseries



Sobre esta piel, temporada 2 – 5 de marzo

– 5 de marzo Los asesinos de Colosio – marzo

– marzo Desnuda en las redes: La verdad de Rose Leonel – 10 de marzo

– 10 de marzo Boom Box: Beats and Betrayal – 26 de marzo

– 26 de marzo Chris Fleming en vivo desde el Cadillac Palace – 6 de marzo

– 6 de marzo Men of War – 24 de marzo

– 24 de marzo Cuando el mal se disfraza, temporada 11 – 10 de marzo

Eventos en vivo



Oscars® – 15 de marzo (en vivo desde las 5:00 p. m.)

Deportes en vivo

NBA 2025-2026



Partidos: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo.

Más series



El Chapulín Colorado, temporada 7 – 4 de marzo

– 4 de marzo El Chavo del Ocho, temporadas 4 a 7 – 4, 11, 18 y 25 de marzo

– 4, 11, 18 y 25 de marzo Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí – 4 de marzo

– 4 de marzo Privilegios – 27 de marzo

– 27 de marzo El infierno de las mujeres – 6 de marzo

– 6 de marzo Mira, Life After Divorce – 13 de marzo

Más películas



Historia de lo nuestro – 4 de marzo

– 4 de marzo A la mala – 4 de marzo

– 4 de marzo Alien – 4 de marzo

– 4 de marzo Aliens – 4 de marzo

– 4 de marzo El intermediario – 6 de marzo

– 6 de marzo Supergirl (1984) – 11 de marzo

– 11 de marzo Nuevo orden – 11 de marzo

– 11 de marzo El planeta de los simios: Confrontación – 11 de marzo

– 11 de marzo El planeta de los simios: La guerra – 11 de marzo

– 11 de marzo El plan del asesino – 13 de marzo

– 13 de marzo Las chicas de Wall – 13 de marzo

– 13 de marzo Bajo amenaza – 18 de marzo

– 18 de marzo Desde adentro – 18 de marzo

– 18 de marzo El otro hermano – 18 de marzo

– 18 de marzo ¡Ay, hola! – 20 de marzo

– 20 de marzo Perfectos desconocidos – 20 de marzo

– 20 de marzo Los violentos años veinte – 25 de marzo

– 25 de marzo El águila de la legión perdida – 25 de marzo

Novelas



Yargi: Secretos de familia, temporada 3 – 16 de marzo

Realities



Mi vida con Tourette, temporada 2 – 3 de marzo

– 3 de marzo Los ojos de la ley, temporada 2 – 7 de marzo

– 7 de marzo Como en casa, temporada 7 – 18 de marzo

– 18 de marzo Extraídos, temporada 2 – 23 de marzo

– 23 de marzo Mirada policial, temporada 6 – 24 de marzo

Contenido infantil

