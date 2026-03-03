En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Abren otro desacato contra Petro: no se ha retractado por llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Abren otro desacato contra Petro: no se ha retractado por llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año, lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad