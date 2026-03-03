Abren otro desacato contra Petro: no se ha retractado por llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Francisco Petro porque no se ha retratado ni ha ofrecido excusas públicas al empresario Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.

Este es un nuevo requerimiento al mandatario nacional en medio de la polémica y las reclamaciones de González por las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.

Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.

Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.



Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

El anterior requerimiento se había dado el pasado 26 de enero, cuando el mismo juzgado le dio plazo de 48 horas a Petro para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.

Y es que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 de noviembre de 2025, había revocado un fallo de primera instancia ordenando al presidente retractarse en un plazo de cinco días y presentar excusas públicas.

Según el fallo, la retractación debía realizarse en el mismo formato en que fueron emitidas las afirmaciones, es decir, a través de la red social X y mediante intervención pública. Además, el tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse de emitir nuevos mensajes o manifestaciones que vulneraran los derechos del demandante.

Sin embargo, a la fecha, no hay evidencia de un pronunciamiento de fondo que dé cuenta del cumplimiento de la sentencia.

En varias ocasiones, el juzgado también ha rechazado las solicitudes de nulidad y otros recursos presentados por la defensa del mandatario insistiendo en el cumplimiento inmediato del fallo. A pesar de nuevos requerimientos en enero y febrero de 2026, el despacho señala que el presidente guardó silencio frente a la orden de retractación.