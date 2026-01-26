En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Nuevo plazo de 48 horas a Petro para retractarse con exgerente de Coosalud por llamarlo “bandido”

Nuevo plazo de 48 horas a Petro para retractarse con exgerente de Coosalud por llamarlo “bandido”

Tras no cumplir la primera orden judicial, el juez abrió un desacato contra el mandatario al determinar que ni se ha disculpado ni ha borrado las publicaciones contra el exdirectivo.

