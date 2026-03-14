Extra de Colombia: resultados y números ganadores del sorteo 14 de marzo de 2026

El Extra de Colombia, en conjunto con la Lotería del Tolima, anunció la realización del Gran Sorteo Extraordinario No. 0015, que se jugó el 14 de marzo a las 11:00 p.m. Los números ganadores son: en minutos.

La transmisión se realizará en vivo a través de Canal Trece y pondrá en juego más de 36.700 millones de pesos en premios, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos para los apostadores en el país.



Premio mayor y plan de premios del sorteo

El sorteo extraordinario tendrá como premio mayor 15.000 millones de pesos, acompañado de varios premios secos que amplían las posibilidades de ganar para los jugadores.

Entre los premios principales se encuentran:



1 premio seco de $800 millones

1 premio seco de $500 millones

1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

1 premio seco de $100 millones

Además, el plan de premios contempla todas las aproximaciones al premio mayor, una característica que distingue al Extra de Colombia por ofrecer una de las mayores cantidades de pagos por aproximación dentro de las loterías del país.



Un billete con realidad aumentada por primera vez en Colombia

Uno de los elementos más novedosos de este sorteo es la incorporación de tecnología de realidad aumentada en el billete, algo inédito en las loterías colombianas.

Cada billete incluye un código QR en su parte frontal, que puede escanearse con el celular para acceder a una experiencia interactiva. A través de esta herramienta, los compradores podrán explorar de forma dinámica la información sobre premios, beneficios y características del billete conmemorativo.



Bonos e incentivos adicionales para los jugadores

El billete extraordinario también incluye un plan especial de incentivos que se juega con el mismo número y serie del billete adquirido.



Entre los beneficios adicionales se destacan:



Bono para casa

Bono para carro

Bono para moto

Bono para viaje

De igual manera, los jugadores podrán participar en el Recambio Ganador, una modalidad que se define con las dos últimas cifras del billete y que aplica tanto para quienes compren billete físico como para quienes adquieran billetería virtual.



Un billete que rinde homenaje al Tolima

La edición del billete fue diseñada como pieza conmemorativa del departamento del Tolima, resaltando varios de sus símbolos culturales, paisajes naturales y elementos representativos de la región.

De esta manera, el billete no solo se presenta como una opción para participar en el sorteo, sino también como un elemento que destaca la identidad y riqueza cultural del departamento.

