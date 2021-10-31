El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) llevó a cabo su edición número 0020 el jueves, 30 de julio de 2026. El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia fue el 9484, correspondiente a la serie 274.Números ganadores de los premios secos principalesEl plan de premios de la jornada incluyó múltiples sorteos secos de alta denominación. A continuación se detallan los números y series ganadoras de las principales categorías de la noche:Premio Invertido ($78 Millones)Número: 4849 | Serie: 274Premios Secos Mayores$1.000 Millones: Número 3174 | Serie 037$500 Millones: Número 9200 | Serie 156$300 Millones: Número 9053 | Serie 482$200 Millones: Número 9786 | Serie 353$100 Millones: Número 6446 | Serie 06810 Premios Secos de $20 MillonesNúmero: 0013 | Serie: 318Número: 7241 | Serie: 166Número: 4625 | Serie: 507Número: 9735 | Serie: 272Número: 9197 | Serie: 245Número: 2402 | Serie: 371Número: 2701 | Serie: 496Número: 0136 | Serie: 494Número: 9291 | Serie: 280Número: 6431 | Serie: 28610 Premios Secos de $10 MillonesNúmero: 3434 | Serie: 000Número: 1504 | Serie: 316Número: 7982 | Serie: 276Número: 6252 | Serie: 308Número: 9884 | Serie: 373Número: 7013 | Serie: 139Número: 6207 | Serie: 052Número: 7955 | Serie: 347Número: 9723 | Serie: 123Número: 6584 | Serie: 144Plan de Incentivos (Lanzamiento Adicional)Bono Casa: Número 6674 | Serie 173Bono Viaje: Número 1582 | Serie 387Bono Carro: Número 7718 | Serie 389Bono Moto: Número 6670 | Serie 430Recambio Ganador (Dos últimas cifras)Número: 02Al comprar un billete del Extra de Colombia, es fundamental contrastar los números jugados con los documentos oficiales emitidos por las entidades organizadoras para garantizar la total transparencia del proceso. Revisar directamente el boletín de resultados oficiales permite validar de forma segura el número del premio mayor, las series y los premios secos o aproximaciones. A continuación la imagen oficial del sorteo.