Resultados del Extra de Colombia este sábado 4 de julio de 2026: número ganador

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) realizó en la noche de hoy, sábado 4 de julio de 2026, su edición número 2253. Este importante juego de azar, que se realiza tradicionalmente los sábados en alianza con diversas loterías del país como las de Medellín, Risaralda y Meta, entregó su millonario plan de premios en todo el territorio nacional.

El sorteo oficial ya arrojó su veredicto, dejando un nuevo boleto ganador de su bolsa principal y múltiples millonarios en las categorías de secos e incentivos adicionales.

Premio mayor del Extra de Colombia hoy: sorteo 2253

El número ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos del Extra de Colombia, jugado este sábado 4 de julio, es el siguiente:



Número: 4865

Serie: 395

Resultados de los premios secos del Extra de Colombia

Además del premio mayor y el tradicional extramillonario, el plan de premios del sorteo 2253 incluyó una amplia distribución de secos y aproximaciones en diferentes montos de dinero.

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A este listado de juego se suman los incentivos especiales por lanzamiento, que otorgan bonos de casa, carro, moto y viajes a los compradores en las distintas regiones colombianas.

Los resultados de los premios secos principales de la noche son: (en minutos)

¿Cómo cobrar un premio si ganó en el Extra de Colombia?

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Si su billete físico o virtual coincide con los números favorecidos del sorteo 2253, la organización del Sorteo Extraordinario de Colombia establece diferentes canales de atención de acuerdo con el monto obtenido:



Premios de menor cuantía y recambios: pueden cobrarse directamente a través del lotero de confianza, en la agencia distribuidora donde adquirió el billete o en las oficinas principales del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

pueden cobrarse directamente a través del lotero de confianza, en la agencia distribuidora donde adquirió el billete o en las oficinas principales del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903. Premios entre $5.000.000 y $9.999.999: el ganador debe presentar el billete original en perfecto estado, anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y adjuntar una certificación bancaria vigente para gestionar la transferencia electrónica del dinero.

el ganador debe presentar el billete original en perfecto estado, anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y adjuntar una certificación bancaria vigente para gestionar la transferencia electrónica del dinero. Premios superiores a $10.000.000 o Premio Mayor: el cobro se realiza de manera exclusiva y bajo estrictos protocolos de seguridad en las oficinas centrales del Sorteo Extraordinario de Colombia en Bogotá, donde el personal jurídico guiará el trámite de validación.

Reclamación de premios promocionales por lanzamiento

Para hacer efectivos los bonos promocionales de carro, casa o moto que se juegan con lanzamiento, los ganadores ubicados en Bogotá deben acercarse a la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

Si el apostador se encuentra en otra ciudad de Colombia, puede remitir el desprendible del billete original, la fotocopia de su cédula y el formato oficial de pago de premios firmado a través de la empresa de mensajería de su preferencia o por medio de la agencia distribuidora autorizada en su municipio. La organización recuerda que el reglamento general del juego se encuentra impreso en la parte posterior de cada billete oficial.

