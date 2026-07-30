En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Camila Potosí
Ricardo Roa
Inmigrantes en España
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extra de Colombia HOY 30 de julio de 2026: resultados premio mayor y secos del sorteo

Extra de Colombia HOY 30 de julio de 2026: resultados premio mayor y secos del sorteo

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) entregó su premio mayor de 15.000 millones de pesos y un amplio plan de incentivos el 30 de julio.

Extra de Colombia
Extra de Colombia
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) llevó a cabo su edición número 0020 el jueves, 30 de julio de 2026. El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia fue el 9484, correspondiente a la serie 274.

Premio mayor del Extra de Colombia - 30 de julio.png

Números ganadores de los premios secos principales

El plan de premios de la jornada incluyó múltiples sorteos secos de alta denominación. A continuación se detallan los números y series ganadoras de las principales categorías de la noche:

Al comprar un billete del Extra de Colombia, es fundamental contrastar los números jugados con los documentos oficiales emitidos por las entidades organizadoras para garantizar la total transparencia del proceso. Revisar directamente el boletín de resultados oficiales permite validar de forma segura el número del premio mayor, las series y los premios secos o aproximaciones. A continuación la imagen oficial del sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Extra de Colombia

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad