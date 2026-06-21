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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos hoy sábado 20 de junio

Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos hoy sábado 20 de junio

Consulte los resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de hoy, sábado 20 de junio de 2026. Vea los números ganadores y los acumulados millonarios.

Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

La jornada de sorteos de este sábado 20 de junio de 2026 dejó grandes premios y miles de ganadores en diferentes regiones del país. Juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto repartieron más de 50.000 millones de pesos en premios, despertando la expectativa de miles de apostadores que ya revisan sus tiquetes para confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Boyacá, sorteo 4629

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 20 de junio de 2026 el sorteo 4629, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el: 4430 de la serie 099.

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Número ganador de la Lotería del Cauca, sorteo 2616

La Lotería del Cauca se llevó a cabo este sábado 20 de junio de 2026 el sorteo número 2616, en el que entregó un premio mayor de $8.000 millones. Según confirmó la entidad organizadora, el número ganador del premio mayor fue el: 5291 de la serie 102.

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Resultado del Extra de Colombia hoy: número ganador del sorteo

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) se realizó en la noche de hoy sábado, sorteo en el que ofrecía a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el número ganador del premio mayor fue el: 2323 de la serie 554.

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Baloto y Revancha: resultados del 20 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores
Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:

  • Balotas principales: 43 - 38 - 31 - 34 - 37.
  • Súper Balota (SB): 14.

Revancha

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Números Ganadores
Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:

  • Balotas principales: 17 - 32 - 08 - 26 - 29.
  • Súper Balota (SB): 07.
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