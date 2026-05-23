Lotería Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá celebró el sábado 23 de mayo de 2026 su sorteo número 4625, uno de los más esperados por los jugadores en Colombia gracias a su atractivo premio mayor de $16.000 millones. La combinación ganadora de la noche fue el en minutos, resultado que rápidamente se convirtió en el más consultado por miles de apostadores que esperaban llevarse el millonario acumulado.



Resultados completos de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos que dejaron varios ganadores en el país. Por eso, las autoridades de la lotería recomiendan revisar cuidadosamente cada billete para confirmar si obtuvo alguno de los premios entregados durante la jornada.

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m. (hora local) y puede verse en vivo a través de Canal Trece y mediante la transmisión en Facebook de Telesantiago.+

¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Quienes resulten ganadores del premio mayor o de premios superiores a $10 millones deberán reclamar el dinero directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja, Boyacá.

Si el ganador reside fuera de Tunja, puede acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá orientación sobre el proceso de reclamación.



Por otro lado, los premios inferiores a $10 millones pueden cobrarse en puntos autorizados, oficinas distribuidoras o a través de la plataforma oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y existen dos modalidades principales: mediante billete físico o de forma virtual.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción, ya que normalmente cada billete se divide en cuatro partes. La compra puede realizarse a través de vendedores autorizados en las calles o en puntos oficiales como corresponsales bancarios, puntos de chance, máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros.

Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, datos fundamentales para participar en el sorteo. Además, se recomienda verificar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras y confirmar que la fecha del sorteo sea la correcta.

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Guardar el billete en buen estado es indispensable, ya que este documento es el único válido para reclamar cualquier premio obtenido.