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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Argentina se acerca el bicampeonato tras agónica victoria frente a Inglaterra

Argentina se acerca el bicampeonato tras agónica victoria frente a Inglaterra

Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

Argentina clasifica a la final.jpg
Argentina clasifica a la final //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92.

Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Tres Leones no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.

Dos veces los maderos y otras tantas del guardameta Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Lionel Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso en el Mercedes-Benz.

La final de la edición 23 de la Copa del Mundo, el esperado partido número 104, se jugará este domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey a partir de las 19.00 GMT.

Un día antes, el sábado 18 de julio, las selecciones de Francia e Inglaterra, se citarán desde 19.00 GMT en Miami Gardens para definir qué país se queda con el tercer puesto del torneo, que comenzó el 11 de julio en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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