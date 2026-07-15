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Muere atropellado en Florida otro migrante tras huir de ICE, el tercer muerto en una semana

De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas.

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Policías del ICE en Estados Unidos.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Un inmigrante murió atropellado este martes en San Agustín, en el noreste de Florida, tras huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo, en el tercer fallecimiento de un inmigrante en una semana vinculado a acciones de la agencia, informó el Miami Herald.

De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas.

Las autoridades no han divulgado la identidad del inmigrante ni su situación migratoria.

Agente-ICE-AFP.jpg
Agente de ICE
Foto: AFP

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, que llevaron a la agencia federal a anunciar este martes la suspensión temporal de los controles de tráfico, según informaron varios medios.

En la última semana, dos hombres murieron por disparos de agentes de ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Biddeford (Maine).

Ambos casos han generado protestas y denuncias de grupos humanitarios que rechazan las tácticas de ICE.

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