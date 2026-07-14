Él es Johan Sebastián Durán, el colombiano que murió durante operativo de ICE en EEUU

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como Johan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

Durán, de 26 años, llegó al país norteamericano para trabajar y al parecer el altercado se dio en presencia de su hija de 3 años.

El tiroteo ocurrió en Biddeford, un poblado de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país.

El incidente ocurre después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.



Policías del ICE en Estados Unidos. Foto: AFP.

La oficina del fiscal general de Maine informó que un agente de ICE estaba "llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido".

Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, de acuerdo al protocolo sobre tiroteos que involucran a la policía.

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Protestas

Residentes del estado de Maine salieron a la calle este lunes para protestar tras la muerte, horas después, de un inmigrante colombiano durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con consignas contra la agencia, según la prensa local.

La marcha se detuvo frente a la oficina de la senadora federal republicana Susan Collins, que ocupa su escaño desde 1997 y aspira a la reelección en los comicios de medio término de noviembre.

"Voten para echarla", gritaba la multitud que recorrió la calle principal de la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, donde ocurrió el incidente en el que perdió la vida el inmigrante de 26 años, recogen medios como Maine Morning Star y la cadena WMTW.

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"No más odio, no más miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí", gritaban algunos manifestantes, mientras otros portaban carteles con mensajes como "fuera ICE", "deporten a ICE", "ICE es una organización terrorista nacional" o "detengan las tácticas militares de la Gestapo en ciudades de EEUU".

El incidente

Testigos del incidente dijeron que el hombre conducía un coche blanco tipo sedán cuando tuvo el encuentro con agentes de ICE.

Una mujer que vive cerca dijo a medios locales que escuchó una detonación y que, al oír más ruido, miró por la ventana y vio "un coche blanco pequeño rodeado por dos hombres que intentaban evitar que perdiera el control en la intersección".

Agente de ICE Foto: AFP

Otro vecino de la zona, Cory Poulin, cuya familia administra una lavandería cerca del lugar del incidente, dijo a Univisión que las cámaras de seguridad captaron al vehículo del inmigrante deslizándose sin control por una intersección después de los disparos.