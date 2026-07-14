Así fue el operativo en el que murió el colombiano Johan Sebastián Durán a manos de ICE en EEUU

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

El tiroteo ocurrió en Biddeford, un poblado de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país. Se trata de Joahn Sebastián Durán Guerrero, un joven bumangués que había llegado a Estados Unidos a trabajar, pese a que primeras informaciones señalan que tenía permiso para trabajar en ese país, ICE insiste que estaba de manera irregular.

El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

Un portavoz del ICE explicó que la víctima es "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión".



Señaló que los agentes habían intentado detener un vehículo alrededor de las 07H00 de la mañana (11H00 GMT) del lunes tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con una orden de deportación.

"El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas", señaló el vocero.

Agente de ICE Foto: AFP

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Un testigo, Daniel Boucher, declaró que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas.

"En ese momento escuché claramente a la víctima decir: 'Intenté detenerme', algo por el estilo", afirmó. "Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido".

La oficina del fiscal general de Maine informó que un agente de ICE estaba "llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido".

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Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, de acuerdo al protocolo sobre tiroteos que involucran a la policía.

El FBI anunció por su parte que investiga los hechos.

Policías del ICE en Estados Unidos. Foto: AFP.

"Tragedia"

Las organizaciones Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin dar su nombre. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.

"No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, citando reportes no confirmados de medios estadounidenses según los cuales el hombre abatido no era el objetivo previsto de la operación de ICE, dijo que estaba "horrorizada por esta tragedia".

"Este hecho hace que esta tragedia sea aún más inquietante e indignante, y subraya la forma temeraria e improvisada en que se están llevando a cabo las operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en Maine y en todo el país", escribió Mills en X.

Imágenes del lugar del incidente mostraban un cordón policial en una calle residencial, con una unidad forense apostada junto a una carpa roja. Algunas personas llevaron velas y flores en la calle cercana.

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Manifestantes que se oponen al ICE se reunieron en la zona con carteles que decían: "Fuera ICE".

"Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó", dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente ocurrido en Maine.

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En el incidente de la semana pasada en Texas, las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.