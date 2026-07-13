Una persona fallece en un tiroteo en Maine: el ICE estaría involucrado

La actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) nuevamente está sumergida en la polémica en Estados Unidos, luego de que un tiroteo ocurrido este lunes 13 de julio en Biddeford, estado de Maine, y que dejó una persona muerta, abriera una nueva investigación sobre la intervención de las autoridades migratorias.

El caso fue dado a conocer por el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, quien confirmó que el ICE estuvo involucrado en los hechos, por lo que las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Reported shooting involving ICE.



Per Maine House Speaker Ryan Fecteau, “This morning a shooting occurred in Biddeford. A person was killed. ICE was involved.



State Police and the Department of Public Safety are now on scene to gather details and would expect the FBI to… https://t.co/2gsCHEpT1J — Wid Lyman (@Wid_Lyman) July 13, 2026

Investigación por tiroteo en Maine

Por medio de una publicación en redes sociales, Fecteau reveló que la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública se desplazaron al lugar para recopilar pruebas. Así mismo, indicó que espera la participación del FBI en la investigación.



Las autoridades todavía no han revelado la identidad de la víctima ni los motivos por los que se presentó el tiroteo. Según argumentó la Policía de Biddeford, únicamente confirmó que se presentó un “incidente policial” y que no existe riesgo para la comunidad, aunque evitó entregar más detalles.

Por su parte, tanto el ICE como el Departamento de Seguridad Nacional todavía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Ryan Fecteau denuncia tiroteo Redes Sociales

ICE enfrenta nuevas críticas por operativo

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El hecho ocurre poco después de otro caso que despertó indignación en Houston, donde el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió luego de recibir disparos durante un operativo del ICE. Aunque inicialmente se informó que era el objetivo de la intervención, posteriormente se conoció que no hacía parte del procedimiento.

Este nuevo episodio vuelve a alimentar las críticas contra las actuaciones de los agentes federales de inmigración. También revive las exigencias de mayor transparencia y rendición de cuentas, especialmente después de otros operativos en los que murieron civiles durante acciones adelantadas por autoridades migratorias.