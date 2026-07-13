Colombiano sería la víctima del tiroteo dónde esta implicado el ICE: tenía permiso para trabajar

La investigación por el tiroteo ocurrido este lunes en Biddeford, en el estado de Maine, Estados Unidos, ha revelado nuevos y lamentables detalles. Horas después de que se confirmara que una persona perdió la vida durante un procedimiento en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba involucrado, organizaciones de apoyo a migrantes señalaron quién sería la presunta víctima.

Sin embargo, las autoridades federales aún no han confirmado la identidad del fallecido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable episodio.

Hombre muerto en Maine sería colombiano

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, fue uno de los primeros en confirmar el trágico hecho que dejó una persona fallecida y en el que agentes del ICE estuvieron involucrados.



Más tarde, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine dio a conocer que la víctima sería un ciudadano colombiano de tan solo 26 años, quien tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y además contaba con un número de Seguro Social. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad.

Según reveló CBS News, Project Relief Maine, organización que acompaña a las comunidades migrantes, informó que el joven hacía parte de su comunidad, por lo que ya se encuentra en contacto con sus familiares.

En un comunicado, la organización expresó que se trataba de "una persona joven cuya vida fue interrumpida" y pidió que el caso sea investigado para que se haga justicia.

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Un colombiano habría muerto en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine, Estados Unidos.



La víctima sería un hombre de 26 años que contaba con permiso para trabajar en ese país,… pic.twitter.com/45CvxKdG4E — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 13, 2026

Investigación por operativo del ICE en Maine

El Departamento de Policía de Biddeford informó que atendió el incidente en la intersección de las calles Pool y Hill y prestó apoyo para asegurar la zona. Sin embargo, todas las preguntas relacionadas con el procedimiento fueron remitidas directamente al ICE.

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Además, varias imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo acordonado con múltiples impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor, evidencias que ahora hacen parte de la investigación.

Por su parte, Ryan Fecteau explicó que tanto la Policía Estatal de Maine como el Departamento de Seguridad Pública ya adelantan la recolección de pruebas.

Caso reaviva el debate sobre los operativos del ICE

El hecho ocurre pocos días después de otro operativo en Texas en el que murió el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una intervención del ICE.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, aseguró que fue informada sobre lo ocurrido y reconoció que este tipo de situaciones generan preocupación entre la comunidad.

Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes insistieron en la necesidad de esclarecer lo sucedido y garantizar transparencia durante todo el proceso.