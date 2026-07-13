"No quería una relación con él": Fiscalía revela detalles del feminicidio de Mayerly Olaya en Soacha

La Policía Metropolitana de Soacha capturó a Óscar Giovanny Marulanda, señalado de atacar con arma blanca y causarle la muerte a Mayerly Olaya en un almacén de cadena del municipio, donde la joven trabajaba.

De acuerdo con el reporte del alcalde de Soacha, Julián Sánchez, 'Perico', los hechos ocurrieron el domingo 12 de julio, hacia las 3:15 p. m., cuando el agresor ingresó al establecimiento y la atacó en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

"En Soacha no toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. Solicitamos todo el peso de la ley para este agresor", manifestó el mandatario.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el presunto responsable fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.



Según el ente investigador, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la víctima en febrero de este año, cuando ella trabajaba en un establecimiento de venta de artículos para el hogar. Después de manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación con él.

La investigación señala que, a partir de ese momento, comenzaron varios episodios de acoso y hostigamiento contra Mayerly.

La Fiscalía indicó que, en al menos dos oportunidades, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, con el fin de evitar que el hombre continuara siguiéndola.

Mujer asesinada en Soacha Facebook de Rosa Mayerly

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Además, el ente acusador precisó que el 10 de mayo y el 5 de junio el presunto agresor llegó a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

Con base en estos elementos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó a Óscar Giovanny Marulanda el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Entretanto, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación por el feminicidio de la joven.