Revelan identidad del hombre que presuntamente atacó a Mayerly Olaya en reconocido almacén de Soacha

En la tarde del domingo 12 de julio, un lamentable hecho dejó sumida a una familia en la tristeza, luego de que se registrara un caso de violencia contra la mujer en el municipio de Soacha. Durante su jornada laboral, una mujer fue atacada con arma blanca al interior de un reconocido almacén y, aunque fue trasladada a un centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien trabajaba en el Homecenter de Soacha. El presunto feminicida fue capturado en el lugar y quedó a disposición de las autoridades, que investigan el móvil y las circunstancias del crimen.

¿Quién es el asesino de Mayerly Olaya? Revelan identidad del presunto feminicida

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el presunto responsable sería Óscar Giovanny Marulanda, quien fue capturado gracias a la reacción oportuna de la Policía Metropolitana de Soacha. El hombre fue detenido luego de agredir con un arma cortopunzante a Mayerly Olaya en un almacén de cadena del municipio.



Según explicó el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, los hechos ocurrieron hacia las 3:15 de la tarde del pasado domingo, cuando el agresor entró al lugar de trabajo de la mujer y la atacó, causándole la muerte.

“La víctima, Rosa Mayerly Coronado, se encontraba en su lugar de trabajo y fue agredida con arma cortopunzante, presentando múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo. Fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas”, expresó ‘Perico’.

Familia asegura que el asesino era compañero de trabajo de la víctima

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Maira Yulieth Caballero, quien sería la hermana de Rosa Mayerly, dio a conocer en redes sociales que el presunto agresor no era expareja de la víctima, sino un compañero de trabajo que, de acuerdo con su relato, presentaba problemas psiquiátricos y estaba obsesionado con ella.

Debido a ello, la familiar solicitó que la información fuera corregida por respeto a la memoria de su hermana y exigió que el caso sea investigado con total rigor.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció.



Gracias a la reacción de la… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 12, 2026

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Tras el crimen, la Alcaldía anunció acompañamiento para la familia de Rosa Mayerly por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y reiteró que hará el respectivo seguimiento al proceso judicial.

Adicionalmente, el mandatario soachuno señaló que el municipio no tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres y solicitó que el responsable reciba “todo el peso de la ley”, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles de este feminicidio.