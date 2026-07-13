Terror en Soacha por feminicidio al interior de reconocido almacén: esto se sabe

La tarde del pasado domingo 12 de julio dejó un nuevo caso de violencia contra la mujer en el vecino municipio de Soacha. Lo que comenzó como una jornada normal de trabajo terminó en tragedia al interior de un reconocido almacén comercial, donde una colaboradora fue atacada con arma blanca y, aunque fue trasladada a un centro médico, no resistió y falleció debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien trabajaba en el Homecenter de Soacha, almacén ubicado al interior del centro comercial Mercurio. El presunto responsable del feminicidio fue capturado en el lugar y quedó a disposición de las autoridades, que avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Feminicidio en Soacha: ¿qué pasó en el Homecenter?

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ Acosta, confirmó el fallecimiento de la mujer en su cuenta de X y señaló que el presunto agresor fue detenido gracias a la rápida reacción de la Policía.



De acuerdo con el mandatario, Rosa Mayerly fue trasladada al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde los médicos intentaron salvarle la vida; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y falleció. Adicionalmente, informó que solicitó agilizar el proceso de judicialización para evitar que el caso quede en la impunidad.

Asimismo, ‘Perico’ indicó que el ataque habría sido cometido por la expareja de la víctima. No obstante, esa versión fue desmentida por un familiar.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció.



Gracias a la reacción de la… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 12, 2026

Familia desmiente versión sobre el presunto agresor

Publicidad

Maira Yulieth Caballero, quien sería la hermana de Rosa Mayerly, dio a conocer en redes sociales que el presunto agresor no era expareja de la víctima, sino un compañero de trabajo que, de acuerdo con su relato, presentaba problemas psiquiátricos y estaba obsesionado con ella.

Debido a ello, la familiar solicitó que la información sea corregida por respeto a la memoria de su hermana y exigió que el caso sea investigado con total rigor.

Tras el crimen, la Alcaldía anunció acompañamiento para la familia de Rosa Mayerly por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y reiteró que hará el respectivo seguimiento al proceso judicial.

Publicidad

El alcalde Sánchez Acosta aseguró que en Soacha no se tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres y pidió que el presunto responsable reciba "todo el peso de la ley", mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente este feminicidio.