Familia de Johan Sebastián Durán, muerto en operativo de ICE, busca repatriar su cuerpo

Fue confirmada la identidad del colombiano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Biddeford, estado de Maine. Se trata de Johan Sebastián Guerrero Durán, un bumangués de 26 años, oriundo del barrio La Victoria, en Bucaramanga.

Aunque en las primeras informaciones su nombre fue reportado de forma incorrecta, familiares confirmaron que la víctima era Johan Sebastián Guerrero Durán, quien había viajado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.

Blu Radio conoció que, tras conocer la noticia, sus familiares iniciaron los trámites para la repatriación del cuerpo. Su hermano, Omar Durán, confirmó que la familia se desplaza hacia Bogotá para adelantar las diligencias ante las autoridades y el consulado. Por ahora, decidieron abstenerse de entregar declaraciones públicas mientras avanzan las gestiones para traer sus restos a Colombia.

De acuerdo con personas cercanas a la familia, Johan Sebastián estaba casado y era padre de una niña de tres años.



El operativo del ICE

El hecho ocurrió el pasado lunes durante un operativo de inmigración en Biddeford. Según la versión oficial del ICE, los agentes realizaban labores para ejecutar una orden definitiva de deportación cuando intentaron detener un vehículo.

La agencia aseguró que el conductor intentó escapar y que, ante lo que calificó como un riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes abrió fuego. Johan Sebastián Guerrero Durán recibió varios disparos y murió poco después a causa de las heridas.

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El caso es investigado por la Fiscalía General de Maine y, como parte del protocolo, el agente involucrado fue apartado temporalmente de sus funciones mientras avanza la investigación.

Versiones que generan controversia

El caso ha despertado fuertes cuestionamientos en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, entre ellas Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine, sostienen que Johan Sebastián contaba con permiso para trabajar en ese país y han pedido una investigación independiente sobre el procedimiento.

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Además, un testigo del hecho aseguró haber escuchado a la víctima decir que había intentado detener el vehículo antes de desplomarse tras los disparos.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, manifestó estar "horrorizada" por lo ocurrido y señaló que, si se confirma que el colombiano no era el objetivo inicial del operativo, el caso resultaría aún más preocupante por la manera en que se están desarrollando las acciones de control migratorio.

Mientras tanto, la familia de Johan Sebastián Guerrero Durán espera el acompañamiento de las autoridades colombianas para lograr la pronta repatriación del cuerpo y esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.