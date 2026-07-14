En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Timochenko
Johan Sebastián Durán
Feminicidio en Soacha
Ayuda para Venezuela
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”: Timochenko a De La Espriella

“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”: Timochenko a De La Espriella

El exjefe de las extintas Farc regresó al país y respondió desde la JEP a las declaraciones del presidente electoy aseguró que seguirá defendiendo el Acuerdo de Paz.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, frente al logo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', durante una comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Foto: X
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', respondió este martes a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el exjefe de las extintas Farc "merece estar preso de por vida" y aseguró que trabajará para lograrlo. La reacción de Londoño se produjo durante una intervención desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte. Estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, afirmó Londoño, al hacer referencia a los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados desde la firma en 2016.

El firmante de paz también se refirió a las campañas de estigmatización que, según él, ha recibido. Dijo que a pesar de los discursos de odio, reafirma su compromiso con la paz, la verdad y la reparación de las víctimas del país. Cerró su intervención con el mensaje: “Firmes por la paz con justicia social”, en referencia al conocido símbolo de la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El viaje de Londoño a Madrid, España, con la organización Izquierda Unida, ocasionó los señalamientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de distintos sectores políticos, especialmente por la reciente condena de la JEP contra los miembros del secretariado de las antiguas Farc por los crímenes relacionados con el Caso 01, que investiga las tomas de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP.

Sin embargo, la sentencia establece que los sancionados pueden desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción, es decir, dentro de Colombia, y que, cuando necesiten salir del país, deberán solicitar autorización previa de la JEP.

Puede leer:

Senado de la República de Colombia
Política

Así quedó conformado el Senado de la República para el cuatrienio 2026 - 2030

BLU Radio, Jorge Pizano _ Foto_ Archivo El Espectador.
Judicial

Tribunal ordena seguir investigación por muerte del exauditor de Odebrecht, Jorge Pizano

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Timochenko

Abelardo De La Espriella

Acuerdo de paz

JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad