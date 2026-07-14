“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”: Timochenko a De La Espriella

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', respondió este martes a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el exjefe de las extintas Farc "merece estar preso de por vida" y aseguró que trabajará para lograrlo. La reacción de Londoño se produjo durante una intervención desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte. Estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, afirmó Londoño, al hacer referencia a los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados desde la firma en 2016.

Me encuentro en la @JEP_Colombia reportando mi retorno al país.



Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo.



Firmes por la paz con justicia social y las víctimas pic.twitter.com/vztycsCQE3 — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) July 14, 2026

El firmante de paz también se refirió a las campañas de estigmatización que, según él, ha recibido. Dijo que a pesar de los discursos de odio, reafirma su compromiso con la paz, la verdad y la reparación de las víctimas del país. Cerró su intervención con el mensaje: “Firmes por la paz con justicia social”, en referencia al conocido símbolo de la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El viaje de Londoño a Madrid, España, con la organización Izquierda Unida, ocasionó los señalamientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de distintos sectores políticos, especialmente por la reciente condena de la JEP contra los miembros del secretariado de las antiguas Farc por los crímenes relacionados con el Caso 01, que investiga las tomas de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP.



Sin embargo, la sentencia establece que los sancionados pueden desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción, es decir, dentro de Colombia, y que, cuando necesiten salir del país, deberán solicitar autorización previa de la JEP.