Así quedó conformado el Senado de la República para el cuatrienio 2026 - 2030

A pocos días de la posesión del nuevo Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió la resolución E-3328 de 2026 en el que se declaró la elección del Senado de la República, se asignan las curules para el periodo 2026-2030, y se ordena la expedición de las respectivas credenciales.

Según el documento, los votos válidos emitidos el pasado 8 de marzo fueron diecinueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos treinta y nueve votos (19’478.739), lo que determinó un umbral (3%) de quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos, punto diecisiete votos (584.362,17).

Gráfico que detalla la conformación del Senado para el cuatrienio 2026-2030.

Con esta votación, la distribución de las 103 curules en las nueve bancadas que superaron el umbral son:

- Pacto Histórico: 25 curules.



- Centro Democrático: 17 curules.

- Partido Liberal: 13 curules.

- Alianza por Colombia (Alianza Verde - En Marcha - ASI): 11 curules.

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- Partido Conservador: 10 curules.

- Partido de la U: 8 curules.

- Coalición Cambio Radical - ALMA: 7 curules.

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- Ahora Colombia (MIRA - Nuevo Liberalismo - Dignidad y Compromiso): 5 curules.

- Salvación Nacional: 4 curules.

- Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) - Circ. Especial Indígena: 1 curul.

- Movimiento Alternativo Social Indígena (MAIS) - Circ. Especial Indígena: 1 curul.

- Estatuto de la Oposición (Iván Cepeda): 1 curul.

Hacia las 3:30 de la tarde de este martes 14 de julio se llevará a cabo en Corferias el acto de entrega de credenciales de los senadores electos quienes se posesionarán el próximo 20 de julio.