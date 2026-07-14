¿Cómo se podría autorizar la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en batallón militar?

El comité de empalme del gobierno entrante ha generado un intenso debate jurídico y político al consultar formalmente al Congreso de la República sobre la viabilidad de trasladar la sede de la ceremonia de posesión presidencial para el próximo 7 de agosto. La solicitud busca establecer si el Legislativo tiene la facultad de sesionar fuera de Bogotá, específicamente en la ciudad de Popayán, con la intención de realizar el acto en un batallón militar.

El marco constitucional para el traslado de sede

Diego González, secretario general del Senado, aclaró que la Constitución Política de Colombia contempla esta posibilidad bajo ciertos procedimientos estrictos. Según González, "el artículo 140 constitucional establece que la sede del Congreso es la capital de la República, pero también establece a renglón seguido que las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar".

Para formalizar este cambio, el camino legal implica que se presente y apruebe una proposición tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para que el Congreso en pleno sea autorizado a sesionar en un lugar distinto al Capitolio Nacional.



El secretario confirmó que, bajo las normas de la Ley Quinta y la propia Constitución, este traslado es jurídicamente viable.

Congreso de la República. Foto: Unal.

Requisitos de quórum y logística

Para que la sesión protocolaria de posesión tenga validez, es indispensable contar con la presencia física de una cantidad mínima de legisladores en la nueva sede. González explicó que para el Congreso en pleno "se estila... que por lo menos exista quórum decisorio en cada una de las cámaras, que es la mitad más uno de los senadores... y en la Cámara de Representantes por separado".

Publicidad

En términos prácticos, esto significa que tendrían que desplazarse al menos 53 senadores y aproximadamente 90 representantes a la cámara.

En cuanto a la logística, el secretario señaló que el traslado no supondría un gasto extraordinario fuera de lo común, ya que se utilizaría la resolución de tiquetes aéreos existente, simplemente cambiando el destino de Bogotá por otra ciudad como Popayán o Cali.

No obstante, reconoció que un evento de esta naturaleza fuera de la capital sería un "hecho novedoso", pues no existen antecedentes recientes de plenarias sesionando lejos de la Plaza de Bolívar para un acto de posesión.

Publicidad

La controversia por el recinto militar

Uno de los puntos más polémicos de la consulta es la elección de un batallón militar como recinto. González enfatizó que "lo que dice la norma constitucional... realmente es que el presidente de la República se posesionará ante el Congreso, no necesariamente en el Congreso", lo que abre la puerta a recintos no convencionales.

Sin embargo, frente a las declaraciones del actual presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado que no permitiría un acto de esta índole en instalaciones militares, González advirtió que la decisión final podría depender de los mandos castrenses: "quienes tienen la facultad también de autorizar o no el ingreso, pues están los militares que deben tener su autonomía en poder decir si autorizan o no el ingreso a un batallón militar a un presidente electo".

Escuche aquí la entrevista: