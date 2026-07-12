Ola de solidaridad con vendedor informal: no le compraron por votar por Abelardo De La Espriella

Don Luis Felipe Yagüé, un vendedor ambulante de 74 años, generó una ola de solidaridad luego de que se hiciera viral un video en el que un supuesto profesor de la Universidad de la Amazonía en el Caquetá, lo grabara cuando fue a entregarle una panela. El educador le dice que no le compraría más sus productos por diferencias políticas relacionadas con las recientes elecciones presidenciales.

En el video, que fue grabado y publicado por el mismo profesor, se escucha cuando le da a entender que por haber votado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de dejar de comprarle sus productos.

“Don Luis Felipe, ¿qué le iba a decir? No me vuelva a dejar nada. He decidido, después de estas elecciones, comprándole directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros. Usted sabe que yo soy profesor, a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle que piense políticamente diferente a mí, es sencillamente coherencia”, dijo el docente.

Don Luis, además de panela, vende café, huevos campesinos, carne ahumada de cerdo, aguacates, y miel de abejas.



Vamos a ayudarlo, para que se sepa que en la Patria Milagro, Colombia 🇨🇴 es un país solidario que abraza a la gente más necesitada. https://t.co/dzpEU54MG4 — Ani Abello (@ANIABELLO_R) July 12, 2026

En la grabación el señor Luis Felipe le agradece al hombre por haberle comprado por tanto tiempo, se da la vuelta y se va. La situación generó indignación entre miles de internautas, figuras políticas, líderes de opinión y activistas que comenzaron a viralizar el video para que más personas le compraran los productos al adulto mayor.



Los internautas calificaron la acción del profesor como “miserable” y con toda la intención de querer humillar al señor, quien desde hace más de dos años recorre los barrios de Florencia vendiendo panela, huevos, miel, quesillo, cuajada y otros productos campesinos.

Tras la difusión del contenido, lejos de verse afectado, su emprendimiento recibió un amplio respaldo ciudadano. Al momento, en su foto de perfil de WhatsApp tiene una imagen en la que pide disculpas por no atender rápido, pues tiene mucha demanda.

Algunas personas decidieron replicar el modelo del influencer Camilo Cifuentes y pagarle más al adulto mayor por sus productos, con el fin de ayudarlo.