Equipo jurídico del presidente electo denuncia presuntas irregularidades en contrato de Ecopetrol

El equipo jurídico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica celebrado por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial de Ecopetrol.

El anuncio fue hecho por el abogado Germán Calderón España, integrante del equipo de empalme y líder del denominado Equipo Dorado Anticorrupción, quien aseguró que la acción judicial hace parte de las auditorías forenses ordenadas por el presidente electo y coordinadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

Según explicó Calderón, la denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito con la firma Gesycobro S.A.S. para la prestación de servicios de asesoría jurídica. De acuerdo con el abogado, el contrato habría superado el valor inicial de la oferta, fijada en más de 21.108 millones de pesos, y fue adjudicado por encima de otras firmas reconocidas del sector petrolero e hidrocarburos.

El jurista sostiene que la empresa contratada no cumpliría con los requisitos de idoneidad y que existirían aparentes vínculos políticos entre integrantes de la firma y el vicepresidente jurídico de Ecopetrol, Jorge Edilson Murcia, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila, aspectos que, según indicó, fueron incluidos como soporte de la denuncia.



Calderón también afirmó que cada una de las denuncias presentadas por el equipo de empalme está respaldada por contratos, convenios, informes de auditoría forense, publicaciones de medios de comunicación y controles de advertencia emitidos por la Contraloría General de la República.

Ecopetrol Foto: AFP

En el documento radicado ante la Fiscalía se recuerda que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta controlada por Ecopetrol, cuyo objeto social comprende el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, así como la celebración de contratos necesarios para el desarrollo de esas actividades.

La denuncia señala además que, por su naturaleza de sociedad de economía mixta vinculada a Ecopetrol, los servidores que ejercen funciones en la compañía están sujetos a un régimen especial que puede generar responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal.