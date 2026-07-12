Presidente electo, Abelardo De La Espriella, desmiente supuesta reglamentación del trabajo por horas

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella desmintió las versiones sobre una supuesta reglamentación del trabajo o la cotización por horas que circularon en las últimas horas y aseguró que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman no representan la posición oficial de la administración entrante.

A través de un comunicado, el mandatario electo precisó que Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, por lo tanto, no está autorizado para hablar en nombre del próximo Gobierno, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas.

“El señor Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, en consecuencia, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas”, señala el documento.

En ese sentido, el Gobierno electo aseguró que es falso que el nuevo gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas.



“No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación”, indicó el comunicado.

Asimismo, la administración entrante enfatizó que las opiniones emitidas por Chapman son de carácter personal y no reflejan los lineamientos, compromisos ni decisiones que adoptará el Gobierno una vez asuma funciones el próximo 7 de agosto.

Asimismo, desde el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella lamentó la confusión y posibles interpretaciones incorrectas que, según señalaron, puede inducir a error tanto a trabajadores como a empleadores y a la opinión pública.

Publicidad

El gobierno entrante reiteró que cualquier decisión o anuncio relacionado con su agenda será comunicado únicamente a través de sus canales institucionales oficiales e hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla.

“El Gobierno electo reitera que cualquier decisión, anuncio o posición oficial será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales autorizados. Asimismo, hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información antes de difundir versiones que carecen de respaldo oficial”, concluyó.