Presidente electo Abelardo De La Espriella culminó en Casanare su segundo empalme territorial

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, culminó este sábado en Casanare su segundo empalme territorial de los 32 que tiene previsto realizar en el país. Desde Yopal se reunió con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios del departamento para revisar las principales necesidades de la región y definir las prioridades que buscará impulsar desde el Gobierno Nacional.

Durante el encuentro, De La Espriella reiteró que su propósito es convertir a Casanare en uno de los principales motores de la economía colombiana y en un referente mundial para la producción y exportación de alimentos, mediante el fortalecimiento de los sectores agroindustrial, agropecuario y de hidrocarburos.

Desde Yopal, hoy en el empalme territorial, escuchando al gobernador y a los alcaldes de Casanare, porque Colombia avanza desde sus regiones.



¡Firme por la Patria!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/tmn23s6WyT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 11, 2026

Además, aseguró que los recursos destinados al departamento serán ejecutados con estrictos controles.

"Casanare merece un mejor presente y un mejor futuro, y eso se logra interactuando directamente desde el Gobierno Nacional con los 19 alcaldes y con el señor gobernador. (...) Vamos a ayudar al departamento y a sus 19 municipios, pero cada peso que se mande voy a estar ahí, atento a que se invierta como debe ser", afirmó.



El presidente electo también indicó que solicitará a los mandatarios locales priorizar los proyectos que ya cuentan con estudios avanzados para acelerar su ejecución una vez inicie su administración, aunque advirtió que primero será necesario conocer la situación financiera que recibirá el país.

La visita coincidió con la emergencia que enfrenta Casanare por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a los 19 municipios del departamento. Frente a esta situación, De La Espriella anunció una campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las familias damnificadas.

"Desde esta mañana muy temprano, cuando salí de Barranquilla, empezamos una campaña que nos permita recaudar ayudas para los damnificados por las inundaciones en el departamento. Los 19 municipios están afectados (...) Se ha dispuesto la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos, 2.000 kits de aseo y también vamos a enviar 2.000 hamacas", señaló.

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Asimismo, informó que solicitó a su esposa, Ana Lucía Pineda, liderar el equipo encargado de coordinar la atención a la emergencia mientras avanza la recolección y distribución de las ayudas.