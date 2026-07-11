Colombia enfrenta un panorama complejo por polarización en el país: "Actúan con cabeza caliente"

A menos de un mes del cambio de mando presidencial, el ambiente político en Colombia sigue marcado por la confrontación. La suspensión del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, sumada a las declaraciones cruzadas entre ambos sectores, mantiene elevada la tensión y alimenta un clima de incertidumbre sobre el inicio del nuevo mandato.

En medio de ese panorama, el analista político Pedro Medellín hizo un llamado a reducir el tono del debate y evitar que la polarización continúe escalando. Durante una entrevista con El Radar de Blu Radio, lanzó una frase que resume su preocupación: "Todos estamos actuando con cabeza caliente", al advertir que el país atraviesa un momento de alta sensibilidad política.

¿Por qué preocupa la polarización antes del cambio de gobierno?

Para Medellín, el problema no radica únicamente en las diferencias políticas, sino en la manera en que distintos sectores están reaccionando frente al resultado electoral.



"El gobierno entrante cree que no va a un empalme sino va a una indagatoria. El gobierno saliente cree que no va a un empalme sino al sacrificio", afirmó, al describir el ambiente que rodea la transición presidencial.

El analista sostuvo que esa desconfianza también alcanza a los partidos políticos, los medios de comunicación y otros actores nacionales, lo que podría aumentar el riesgo de confrontaciones.

Incluso advirtió que, aunque no espera un conflicto generalizado, sí podrían presentarse focos de violencia en algunas ciudades. "Ya hay zonas donde ha habido enfrentamientos (...) va a haber focos de confrontación", señaló.

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Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

¿Cómo propone bajar la tensión política en Colombia?

Frente a ese escenario, Medellín pidió recuperar la capacidad de diálogo y moderar el lenguaje en el debate público.

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"Tenemos que enfriar la cabeza", expresó, comparando el momento político con las pausas que hacen los futbolistas para refrescarse durante los partidos.

También insistió en la importancia de respetar las diferencias ideológicas y construir consensos, incluso con personas que piensan distinto.

¿Qué retos tendrá el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Uno de los puntos que destacó Medellín fue el cambio en la estrategia política del presidente electo frente al Congreso.

Según explicó, De La Espriella estaría trasladando el eje de negociación hacia alcaldes y gobernadores, en lugar de depender directamente de los congresistas para impulsar su agenda legislativa.

"Está siendo muy inteligente cambiando el eje político de las negociaciones", afirmó el analista, quien considera que esa estrategia podría transformar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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No obstante, recordó que una vez los futuros ministros asuman sus cargos deberán actuar con responsabilidad institucional. "La responsabilidad pública está por encima de sus intereses y sus convicciones personales", concluyó, al señalar que el país necesita serenidad para afrontar una transición que será decisiva para los próximos cuatro años.