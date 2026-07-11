El Cerrito decreta calamidad pública: 4.200 habitantes tras desbordamiento de un río en Santander

La creciente súbita del río Servitá tiene en emergencia al municipio de El Cerrito, Santander, donde la administración municipal decretó la calamidad pública tras la destrucción del principal acueducto, daños en la infraestructura vial y graves afectaciones al sector agropecuario.

La emergencia mantiene sin servicio de agua potable a cerca de 4.200 habitantes, mientras las autoridades advierten que la falta del suministro podría desencadenar una crisis sanitaria si no se logra restablecer en los próximos días.

El alcalde Luis Felipe Rivera confirmó que la fuerza de la corriente destruyó la línea principal del acueducto, socavó más de 50 metros de la vía que comunica al municipio y dejó en estado crítico el puente La Platera, cuya estabilidad también está comprometida.

Calamidad pública en El Cerrito, Santander. La creciente del río Servitá destruyó el acueducto principal y dejó 4.200 habitantes sin agua potable. También afectó la vía de acceso, mantiene en riesgo el puente La Platera y causó millonarias pérdidas en cultivos. #VocesySonidos pic.twitter.com/pXFfim2Jq8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 11, 2026

"Estamos en una calamidad pública. Se llevó el acueducto principal del municipio, se llevó la vía y tenemos daños en más de 50 metros. Hoy 4.200 habitantes están sin agua. El puente La Platera está a punto de colapsar. En la agricultura todo quedó inundado; la papa, el ajo, la cebada y el trigo se dañaron. Le pedimos al Gobierno Nacional y a la Gobernación que nos ayuden a levantar el municipio. Esto puede generar una epidemia porque no tenemos agua ni para el baño ni para preparar los alimentos", afirmó el mandatario.De acuerdo con el reporte oficial, la creciente también ocasionó la pérdida de la banca y el cierre total de la vía hacia las veredas Corral Falso, Jurado y El Mortiño, afectó dos viviendas y destruyó varios puentes peatonales de madera, complicando la movilidad de decenas de familias rurales.



La Alcaldía también mantiene monitoreo permanente sobre el casco urbano, donde persiste el riesgo de nuevas inundaciones si continúan las lluvias en la cuenca del río Servitá.

A las afectaciones en infraestructura se suman las pérdidas para el sector agrícola, productores reportaron daños en cultivos de papa, ajo, cebada y trigo, base de la economía de numerosas familias campesinas del municipio.

La preocupación de las autoridades aumenta porque las lluvias continúan en el páramo del Almorzadero, donde nace el río Servitá, lo que mantiene el riesgo de nuevas crecientes súbitas y podría agravar las afectaciones en el municipio. Por esta razón, el alcalde Luis Felipe Rivera reiteró el llamado al Gobierno nacional y a la Gobernación de Santander para recibir apoyo urgente que permita superar una emergencia que, según dijo, supera la capacidad de respuesta del municipio.

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Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, el alcalde reiteró el llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Santander para atender una emergencia que, según advirtió, supera la capacidad operativa y financiera del municipio.