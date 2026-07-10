Emergencia en el sur de Norte de Santander: lluvias destruyen una casa y afectan la vía La Soberanía

Las fuertes y persistentes lluvias han puesto en máxima alerta a los municipios de Chitagá, Labateca y Toledo, en el sur del departamento. Las autoridades locales reportan múltiples emergencias que afectan tanto a la población civil como a la infraestructura estratégica de la región.

Destrucción en el sector de Mónoga

Uno de los puntos más críticos se registró en el sector conocido como Mónoga, ubicado sobre la vía La Soberanía. En esta zona, el desbordamiento de un río alcanzó tal magnitud que destruyó por completo una vivienda y causó serios daños en las obras de infraestructura vial.

Riesgo para la conectividad regional

La situación ha generado una profunda preocupación entre los habitantes y gremios, ya que el corredor de La Soberanía es la principal arteria que conecta a Norte de Santander con el departamento de Arauca.

Actualmente, el paso se encuentra bajo observación, debido a la importancia de esta ruta para el transporte de carga y de servicio público. Las autoridades departamentales continúan monitoreando los puntos críticos para evaluar el alcance de los daños y coordinar las labores de asistencia en los municipios afectados.

Vea en video imágenes de las emergencias:

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