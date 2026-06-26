En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Operativo en Arauca dejó 2 presuntos integrantes del ELN muertos, 6 capturados y un menor rescatado

Operativo en Arauca dejó 2 presuntos integrantes del ELN muertos, 6 capturados y un menor rescatado

El enfrentamiento ocurrió en una zona rural de Saravena. Las autoridades también incautaron armas, municiones y material que, según inteligencia militar, era utilizado por una estructura del ELN que opera en el departamento.

Presuntos integrantes del ELN en Arauca
Presuntos integrantes del ELN en Arauca
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.

La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena.

Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.

Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.

Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.

Vea también

Alejandro Bitucat Manugama, alias 'Alejandro' o 'Cachetón'.
Judicial

Comunidad impidió captura de integrante del ELN que iba en un bus en Chocó: todo quedó en video

ELN (1).jpg
Elecciones Colombia 2026

Partido Conservador denuncia amenazas del ELN contra votantes en Nariño antes de la segunda vuelta

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

Arauca

Conflicto armado en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad