WOM y Claro darán minutos e internet gratis a usuarios damnificados por terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó a Colombia, Claro y WOM anunciaron beneficios gratuitos de conectividad para sus usuarios en las zonas más afectadas, con el objetivo de facilitar las comunicaciones y el acceso a información durante los próximos días.



WOM dará beneficios

Esta empresa informó que para los usuarios prepago habilitó desde el 10 hasta el 12 de agosto 2 GB de datos y minutos ilimitados. Posteriormente, entre el 12 y el 17 de agosto, entregará otros 2 GB adicionales y minutos ilimitados, con el propósito de mantener comunicadas a las personas durante la emergencia.

Los beneficios de WOM aplican para usuarios ubicados en Manizales; Armenia y Circasia; Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal; y Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo.

También anunció medidas para sus clientes pospago. En este caso, los usuarios de las zonas contempladas recibirán datos y voz ilimitados durante 15 días, hasta el 24 de agosto, además de una ampliación del plazo para el pago de las facturas, de acuerdo con el ciclo de facturación de cada cliente.

Fotografía que muestra vehículos afectados luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira. efe

Claro entregará 2 GB y minutos ilimitados

Por su parte, Claro informó que, desde el 11 de agosto, sus usuarios prepago ubicados en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas recibirán automáticamente un paquete con 2 GB de datos, minutos ilimitados y SMS durante siete días.



Asimismo, anunció que adelanta una campaña interna de recolección de alimentos no perecederos y productos de aseo, en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco, para apoyar a las comunidades damnificadas.

Con estas medidas, Claro y WOM buscan que las comunidades afectadas por el terremoto puedan mantener el contacto con familiares, organismos de emergencia y autoridades, especialmente durante las jornadas posteriores al desastre, cuando la comunicación resulta fundamental para conocer el estado de las personas y acceder a información oficial.