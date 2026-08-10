En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Valle, Cauca, Quindío y Risaralda avanzan en recuperación de energía tras terremoto de 7,4

Valle, Cauca, Quindío y Risaralda avanzan en recuperación de energía tras terremoto de 7,4

XM informó avances en varias regiones y señaló que continúa coordinando acciones para recuperar las zonas que permanecen afectadas como Chocó, que se encuentra en su mayoría afectado.

Terremoto en Colombia hoy 10 de agosto
Terremoto en Colombia hoy 10 de agosto
Foto: AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Tras el sismo de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 de la mañana en José del Palmar, Chocó, se presentaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica en diferentes regiones del país. Según el reporte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, los departamentos principalmente afectados fueron Chocó, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El restablecimiento del servicio eléctrico avanza de manera gradual, teniendo en cuenta la disponibilidad de las redes y las condiciones de seguridad requeridas para realizar las labores de recuperación. Con corte a las 3:00 de la tarde, XM reportó avances en la atención de la demanda eléctrica en varias de las zonas afectadas.

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto.
Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto. Foto EFE.

Últimas noticias

Maleta para emergencia en caso de temblor
Nación

Lo que debe tener su maleta de emergencia ante un temblor: objetos esenciales

Terremoto en Cali
Nación

Estos son los puntos de acopio donde puede donar insumos médicos para los afectados por el terremoto

En el Valle del Cauca, la afectación de la demanda pasó del 70 % inicial al 46 % actual. En Cauca, Quindío y Risaralda, disminuyó del 82 % al 42 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó del 44 % al 13 %. Estas cifras reflejan una recuperación progresiva de la atención de la demanda en las regiones impactadas.

En el caso de Chocó, XM mantiene la información en verificación y la reporta como 'casi total', debido a la pérdida de comunicaciones y a las dificultades de supervisión por parte del agente encargado. Por esta razón, todavía no se cuenta con un porcentaje actualizado de afectación de la demanda para este departamento.

Desplome de edificio en Cali tras sismo.
Desplome de edificio en Cali tras sismo.
Suministrada.

XM señaló que el impacto que esta situación es fuerte para las familias y comunidades afectadas y aseguró que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector. Por lo que se continúan revisando las condiciones y los requerimientos necesarios para avanzar en la recuperación del servicio en las zonas que aún permanecen afectadas, priorizando que estas labores se desarrollen de manera segura.

Puede leer:

Terremoto en Cali
Pacífico

Terremoto en Colombia: 66 fallecidos y 556 heridos en Valle del Cauca

Infografía sobre los terremotos hoy en Colombia
Nación

SGC reporta al menos 20 réplicas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremotos

Valle del Cauca

Pereira

Chocó

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad