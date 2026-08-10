Valle, Cauca, Quindío y Risaralda avanzan en recuperación de energía tras terremoto de 7,4

Tras el sismo de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 de la mañana en José del Palmar, Chocó, se presentaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica en diferentes regiones del país. Según el reporte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, los departamentos principalmente afectados fueron Chocó, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El restablecimiento del servicio eléctrico avanza de manera gradual, teniendo en cuenta la disponibilidad de las redes y las condiciones de seguridad requeridas para realizar las labores de recuperación. Con corte a las 3:00 de la tarde, XM reportó avances en la atención de la demanda eléctrica en varias de las zonas afectadas.

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto. Foto EFE.

En el Valle del Cauca, la afectación de la demanda pasó del 70 % inicial al 46 % actual. En Cauca, Quindío y Risaralda, disminuyó del 82 % al 42 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó del 44 % al 13 %. Estas cifras reflejan una recuperación progresiva de la atención de la demanda en las regiones impactadas.

En el caso de Chocó, XM mantiene la información en verificación y la reporta como 'casi total', debido a la pérdida de comunicaciones y a las dificultades de supervisión por parte del agente encargado. Por esta razón, todavía no se cuenta con un porcentaje actualizado de afectación de la demanda para este departamento.



Desplome de edificio en Cali tras sismo. Suministrada.

XM señaló que el impacto que esta situación es fuerte para las familias y comunidades afectadas y aseguró que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector. Por lo que se continúan revisando las condiciones y los requerimientos necesarios para avanzar en la recuperación del servicio en las zonas que aún permanecen afectadas, priorizando que estas labores se desarrollen de manera segura.