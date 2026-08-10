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Terremoto deja 111 muertos y emergencia nacional: 10 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 10 de agosto de 2026:

  • Organismos de socorro adelantan labores de búsqueda y rescate en Cali, Pereira y Manizales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.
  • El presidente Abelardo De La Espriella anunció la declaratoria de emergencia y entregó un balance de 111 personas fallecidas y 87 heridas por el terremoto.

  • La Dimayor tomó la decisión de suspender los 3 partidos programados para hoy lunes 10 de agosto en medio de la tragedia que está viviendo el país.

  • El Hospital Universitario del Valle tuvo que ser evacuado tras el colapso de parte de uno de sus bloques, mientras continuaba la búsqueda de pacientes atrapados entre los escombros.
  • En Armenia no se reportaron personas fallecidas por el terremoto, aunque las autoridades informaron de al menos 130 heridos y afectaciones en viviendas e infraestructura hospitalaria.
  • El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, confirmó en Meridiano Blu la muerte de tres personas, un herido y múltiples viviendas destruidas en el municipio.

Escuche el programa completo aquí:

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