Lista la posesión de Abelardo De La Espriella: 6 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 6 de agosto de 2026:



Cali está lista para garantizar la seguridad de la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.

el 7 de agosto. La capital del país está celebrando sus 488 años desde su fundación.

desde su fundación. La bancada del Pacto Histórico no asistirá a la posesión presidencial.

Se han registrado más de 400 incendios forestales en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño.

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