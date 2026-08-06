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Lista la posesión de Abelardo De La Espriella: 6 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 6 de agosto de 2026:

  • Cali está lista para garantizar la seguridad de la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.
  • La capital del país está celebrando sus 488 años desde su fundación.
  • La bancada del Pacto Histórico no asistirá a la posesión presidencial.
  • Se han registrado más de 400 incendios forestales en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño.

Escuche el programa completo aquí:

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