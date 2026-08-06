Lista la posesión de Abelardo De La Espriella: 6 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 6 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 6 de agosto de 2026:
- Cali está lista para garantizar la seguridad de la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.
- La capital del país está celebrando sus 488 años desde su fundación.
- La bancada del Pacto Histórico no asistirá a la posesión presidencial.
- Se han registrado más de 400 incendios forestales en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño.
Escuche el programa completo aquí: