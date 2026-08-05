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Posesión de Abelardo De La Espriella sigue en pie: 5 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 5 de agosto de 2026:

  • Emotiva despedida al humorista Alfonso Lizarazo Sánchez, quien falleció en la noche del martes 4 de agosto a sus 85 años.
  • Se conoció la lista de la delegación de EE. UU. que asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.
  • La Fiscalía General de la Nación tomó medidas para investigar los hechos tras la difusión de los audios que vinculan Verónica Alcocer con presunta corrupción.
  • El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que buscaba impedir el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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