Posesión de Abelardo De La Espriella sigue en pie: 5 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 5 de agosto de 2026:

Emotiva despedida al humorista Alfonso Lizarazo Sánchez , quien falleció en la noche del martes 4 de agosto a sus 85 años.

, quien falleció en la noche del martes 4 de agosto a sus 85 años. Se conoció la lista de la delegación de EE. UU. que asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.

el 7 de agosto. La Fiscalía General de la Nación tomó medidas para investigar los hechos tras la difusión de los audios que vinculan Verónica Alcocer con presunta corrupción.

para investigar los hechos tras la difusión de los audios que vinculan Verónica Alcocer con presunta corrupción. El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que buscaba impedir el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.

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